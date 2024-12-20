По информации Госполиции, в минувший четверг в Риге, на улице Прушу автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешехода.

В результате полученных травм пострадавший скончался, а водитель скрылся с места происшествия.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого будут выяснены обстоятельства происшествия.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !