Федеральная полиция Германии задержала на центральном железнодорожном вокзале Хамма (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) гражданина Латвии, разыскиваемого на основании ордера на арест.
Теперь 41-летнему латвийцу придется отсидеть в тюрьме почти три года.
Как отмечают немецкие СМИ, в 2022 году региональный суд Бохума приговорил мужчину по двум уголовным делам к тюремному заключению сроком на 6 лет и 6 месяцев за причинение опасных телесных повреждений.
В ноябре 2024 года латвийца досрочно депортировали из Германии на родину, однако он решил вернуться, несмотря на действующий запрет на въезд.
В итоге, арестованного латвийца отправили в исправительное учреждение для отбывания оставшихся 1105 дней тюремного заключения.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь