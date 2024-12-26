Федеральная полиция Германии задержала на центральном железнодорожном вокзале Хамма (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) гражданина Латвии, разыскиваемого на основании ордера на арест.

Теперь 41-летнему латвийцу придется отсидеть в тюрьме почти три года.

Как отмечают немецкие СМИ, в 2022 году региональный суд Бохума приговорил мужчину по двум уголовным делам к тюремному заключению сроком на 6 лет и 6 месяцев за причинение опасных телесных повреждений.

В ноябре 2024 года латвийца досрочно депортировали из Германии на родину, однако он решил вернуться, несмотря на действующий запрет на въезд.

В итоге, арестованного латвийца отправили в исправительное учреждение для отбывания оставшихся 1105 дней тюремного заключения.

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