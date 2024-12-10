Гражданин Латвии Дмитрий А., изнасиловавший домовладелицу, когда она была в состоянии временного паралича после того, как ее одурманили наркотиками, осужден Центральным уголовным судом Дублина на 7 лет лишения свободы.

Суд выслушал потерпевшую, которая согласилась, чтобы гражданин Латвии был идентифицирован, а ее личность осталась бы нераскрытой.

Как отмечает ирландская пресса, Дмитрий вернулся в Латвию еще до предъявления ему обвинения. Однако до этого он добровольно обратился в Гарду (полицию Ирландии) и сдал образец своего ДНК. Позже был выдан европейский ордер на его арест, и в декабре 2022 года обвиняемого выдали ирландской стороне. С тех пор он находится в заключении.

Вынося приговор, судья Карен О'Коннор заявила, что поведение подсудимого по отношению к жертве было "унижающим и оскорбительным". По словам судьи, жертва оказалась уязвима, поскольку была "лишена сил человеком, который накачал ее наркотиками, а затем изнасиловал".

Судья О'Коннор отметила, что женщина затем "подверглась нападению со стороны еще одного человека, который жил в ее доме", заявив, что Дмитрий А. воспользовался жертвой, которая думала, что тот может ей помочь.

Следствием было установлено, что жертва, подсудимый и другие участники этого дела общались до инцидента. В тот вечер все легли спать, однако домовладелица не спала, позвонила в "сервисную службу", чтобы ей привезли алкоголя и кокаина. Вскоре явился курьер со спиртным и наркотиками, который вместе с женщиной прошел в комнату. Сразу же после употребления кокаина женщина почувствовала, что не может пошевелиться. Курьер снял с нее часть одежды и изнасиловал, после чего бросил на нее подушку, забрал оставшиеся наркотики и уехал.

Спустя некоторое время, пока женщина еще находилась в состоянии паралича, в комнату вошел Дмитрий А., который также подверг женщину сексуальному насилию. На суде потерпевшая рассказала, что ее глаза ясно давали понять мужчине, что она ждет от него помощи, а не нападения. По ее словам, это изнасилование длилось пять минут, но для нее оно казалось бесконечным.

Позже потерпевшая добралась до телефона и позвонила отцу, а затем о ЧП сообщили в полицию.

Суд выслушал показания женщины, согласно которым наркотиками ее мог накачать курьер, однако все попытки правоохранительных органов установить его личность и задержать не увенчались успехом.

Также в суде сообщили, что женщина сдавала часть своего дома Дмитрию А. и между ними была сексуальная близость по обоюдному согласию, которая закончилась, когда мужчина по этой причине отказался платить за аренду жилья.

В итоге, суд приговорил гражданина Латвии к 7 годам лишения свободы, засчитав в этот срок и его нахождение под стражей с декабря 2022 года.

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