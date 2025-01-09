Госполиция получила информацию о том, что 8 января в Лиепае и Елгаве жертвами телефонных мошенников стали две женщины, у которых преступники в общей сложности выманили 47 000 евро.

Как отметили в Курземском региональном управлении полиции, злоумышленники действовали по обычной схеме: звонили потенциальным жертвам, придумывали историю о том, что их дочка или внучка попади в аварию, а затем требовали крупные суммы для "решения вопроса".

В частности, в минувшую среду пожилой лиепайчанке позвонила преступница, которая смогла выдать себя за внучку жертвы, и сообщила, что она, находясь за рубежом, совершила аварию. Также она говорила, что вскоре должны позвонить из полиции и все рассказать.

Спустя небольшой промежуток времени позвонил мошенник, выдававший себя за полицейского, который заявил, что необходимо заплатить 30 000 евро. При этом он торопил жертву, угрожал ей, чтобы она "оставалась на телефоне и никому не звонила".

Женщина передала курьеру, которого подослал "полицейский", 10 000 евро. По данному делу начат уголовный процесс.

По аналогичной схеме, только выдавая себя за дочку, преступники обманули жительницу Елгавы. "Чтобы помочь дочке выйти из ситуации", полицейский потребовал крупную сумму. В итоге, женщина, поверив мошенникам, согласилась передать им 37 000 евро. Эти деньги она также передала денежному мулу. По делу начат уголовный процесс.

Полиция в очередной раз призывает жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников!

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