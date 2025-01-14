Мужчина предстанет перед судом за изнасилование 11-летней падчерицы

В конце 2024 года прокурор Восточноземгальской прокуратуры передал в суд уголовное дело: мужчина обвиняется в сексуальном контакте с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. По сообщению прокуратуры, мужчина обвиняется в изнасиловии 11-летней девочки, с которой жил в одной семье, являясь отцом ее братьев и сестер.

По данным прокуратуры, обвиняемый использовал доверие девочки, которое получил, длительно проживая с нею в одной семье и являясь отцом ее сестер и братьев. Мужчина воспользовался своим авторитетом как супруг ее матери и как человек, который воспитывал падчерицу. Он осознавал и использовал беспомощность жертвы — ее неспособность оказать физическое сопротивление и защититься в силу ее юного возраста и превосходящей силы обвиняемого.

Мужчина, чтобы удовлетворить свое сексуальное желание, вступил в половой акт с ребенком, причинив девочке физическую боль. Так, обвиняемый причинил вред здоровью, половой неприкосновенности и нормальному физическому, психическому и сексуальному развитию потерпевшей, говорится в сообщении прокуратуры. На момент совершения преступления жертве было 11 лет.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Земгальский районный суд.

Прокуратура напоминает, что сексуальное насилие — это любые действия сексуального характера, то есть попытки совершить сексуальный акт, нежелательные комментарии сексуального характера или действия, направленные против сексуальности другого человека без его согласия (путем принуждения или иным способом).

Если дети подвергаются насилию, они обычно не рассказывают об этом взрослым. Чаще всего, они боятся, что им не поверят, отомстят, не знают, что будет потом и как отреагируют эмоционально близкие им люди. Некоторые дети не осознают, что произошедшее с ними неправильно и вредно для них.

Прокуратура напоминает, что при малейшем подозрении на сексуализированное или иное насилие в отношении ребенка, необходимо немедленно обратиться в Госполицию. Прокуратура также отмечает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовно наказуемого деяния не будет установлена в порядке, предусмотренном Законом об уголовном судопроизводстве.

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