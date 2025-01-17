ФОТО. В результате пожара в пятиэтажном доме в Риге пострадали два человека

Вечером в четверг в результате пожара в пятиэтажном доме в Риге пострадали два человека, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В 21:26 VUGD получила вызов на проспект Курземес в Риге, где в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горели бытовые вещи на площади 20 квадратных метров. С места происшествия пожарные спасли двух человек, пострадавших в пожаре.

До прибытия VUGD из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. В 23:49 пожар был ликвидирован.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !