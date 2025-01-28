Проверьте свои деньги! Бизнесмен запустил в оборот через кинотеатры и банкоматы купюры со следами защитных чернил

В прошлом успешный бизнесмен, осужденный пять лет назад за отмывание денег, теперь обвинен в запуске в оборот денег, отмытых в прямом смысле слова. Он уверяет, что просто восстанавливал изношенные и загрязненные купюры – так сказать, служил людям. Рассказываем, как все было и как можно проверить свою наличность на предмет подлинности.
Коротко - о чем этот материал?
Судебный эксперт: эти деньги были настоящими, пока не появились поддельные элементы.
В Банке Эстонии мужчина обменял по льготной цене пущенные в оборот в Ливии евро.
Дома у нарушителя обнаружили пропитанную защитными чернилами купюру в 50 евро. Где-то еще обращаются подобные на 60 000 евро.
Откуда берутся купюры с красителями разных цветов.
Как не стать жертвой фальшивобанкнотчиков
...Осенью 2019 года успешный бизнесмен Тыну Леппик попытался перевести на свой счет через банкомат LHV купюры достоинством в 50 евро. Аппарат купюры не принял. Леппик попробовал еще раз. Банкомат снова отверг все банкноты, кроме одной, в отношении которой на экране появилось сообщение о том, что она отправлена на проверку.
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