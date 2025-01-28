Эстонский наркобарон Медуница отказывается работать в тюрьме: "Зарплата слишком низкая!"
Fоtо: DELFI

Евгения Медуницу называют эстонским наркобароном - на его счету переправка больше двух тысяч тонн гашиша. В прошлом году ему дали десять лет, а сейчас он попросился досрочно на свободу. Но его поведение говорит не в его пользу.

Десять лет назад Медуницу задержали в Испании, а в прошлом году осудили - он отбывает десятилетний срок в Вируской тюрьме. Медуницу признали виновным в организации преступной группировки и международной наркоторговле. Улики свидетельствовали о том, что группа Медуницы в течение нескольких лет переправила из Испании через страны Балтии в Россию 2,3 тонны гашиша.

Медуницу обязали выплатить 750 000 евро, а его имущество конфисковали.

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