Таскали за волосы, били, изнасиловали. За что осудили бывших лауреатов награды "Гордость Латвии"

Земгальский окружной суд, рассматривая апелляционное дело, в котором мужчина и женщина были привлечены к ответственности за жестокое и грубое обращение с детьми, а мужчина — за сексуальное насилие над детьми, в том числе за изнасилование девочки, признал подсудимых виновными в вышеуказанных преступлениях, сообщил порталу Delfi представитель прокуратуры.

Обвиняемый мужчина был приговорен к 16 годам лишения свободы и трем годам надзора, а женщина — к пяти годам лишения свободы, после чего оба были арестованы в зале суда.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые являлись опекунами восьми детей. Будучи лицами, от которых потерпевшие находились в материальной и иной зависимости, с апреля 2008 года по февраль 2019 года жестоко обращались с детьми, нанося им удары кулаками и различными предметами, дергая за волосы, причиняя им физическую боль, называя их унизительными именами, тем самым совершая в отношении них психологическое и эмоциональное насилие.

Обвиняемый, воспользовавшись моментом, когда никто не мешал его противоправным действиям, совершил несколько действий сексуального характера с двумя потерпевшими девушками с целью удовлетворения своего сексуального желания путем физического контакта с телом жертвы, а также несколько раз изнасиловал одну из них.

Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в кассационном порядке.

Сексуальное насилие — это любые действия сексуального характера — попытки совершить сексуальный акт, нежелательные комментарии сексуального характера или действия, направленные против сексуальности другого человека без его согласия (путем принуждения или иным способом). Обычно, если дети подвергаются сексуальному насилию, они об этом не рассказывают. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, дети боятся, что им не поверят или отомстят, а во-вторых, они не знают, что будет потом и как отреагируют эмоционально близкие им люди. Ребенок может не понимать, что произошедшее с ним неправильно, вредно и опасно для него, говорят в прокуратуре.

Прокуратура напоминает, что при малейшем подозрении, что ребенок мог подвергнуться сексуальному или иному насилию, следует немедленно обратиться в полицию.

Прокуратура также отмечает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Законом об уголовном судопроизводстве.

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