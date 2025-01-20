Ирландия: спортсмен из Латвии осужден за насилие над бывшей подругой и собакой

Окружной суд Дандолка рассмотрел дело 32-летнего гражданина Латвии, который обвинялся в причинении ущерба, краже, а также насилии в отношении бывшей подруги и собаки.

На суде мужчина признал свою вину в содеянном.

Как следует из материалов уголовного дела, 10 августа 2022 года подсудимый избил собаку после того, как она справила нужду в квартире, а затем слома палец подруге, которая пыталась защитить животное.

15 октября того же года обвиняемый душил и пинал женщину, при этом свою агрессию он объяснил потерей веса перед подготовкой к соревнованиям по смешанным боевым искусствам (ММА).

Спустя несколько дней подсудимый вломился в дом к бывшей спутнице жизни, напал на нее, избивал руками и ногами, а затем пытался ударить ножом.

Кроме того, в ноябре того же года, когда женщина попросила на автостоянке, чтобы ее бывший сожитель собрал вещи, мужчина сломал ей ключ от авто, украл мобильный телефон и ударил по лицу.

В декабре женщина, узнав о своей беременности, попыталась дать другу еще один шанс на совместную жизнь, однако это не спасло отношения: он обзывал подругу, заставлял делать аборт, ударил по лицу, поднес к ее горлу нож , а затем облил пивом и ее, и собаку.

Спустя некоторое время у женщины случился выкидыш. В январе 2023 года сотрудники полиции, расследуя запрет на приближение к жертве, обнаружили мужчину в доме бывшей подруги, когда он прятался под кроватью. Его задержали, но вскоре выпустили под залог. Сразу же после этого он снова вломился в дом к экс-подруге и угрожал ей расправой.

В итоге, суд приговорил обвиняемого к 6 годам тюремного заключения, однако сократил срок на 6 месяцев, поскольку подсудимый, находясь в заключении, вел себя хорошо. В этот срок также включены два года, проведенных мужчиной в заключении с момента задержания.

Также осужденному предстоит пройти программу по управлению гневом и снижению уровня насилия: Men Overcoming Violent Emotions (MOVE), Men Ending Domestic Violence или другую.

После отбывания тюремного срока осужденный намерен вернуться в Латвию, где у него растет дочка.

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