Глава ДГБ Литвы: нет информации, что кабели в Балтийском море повреждаются намеренно

Литовская разведка заявляет, что у нее нет информации о том, что в последние месяцы в Балтийском море несколько подводных телекоммуникационных и силовых кабелей были повреждены намеренно.

"Пока нет информации о том, что это были преднамеренные (действия - BNS)", - сказал журналистам в среду директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис.

"Наша роль - отслеживать, получать всю возможную информацию и информировать, чтобы мы могли лучше подготовиться", - подчеркнул он.

Хотя операторы отмечают, что повреждение подводных кабелей - довольно распространенное явление, частота и концентрация инцидентов в Балтийском море усиливают подозрения, что повреждения могли быть преднамеренным. Некоторые эксперты и политики обвиняют Россию в организации гибридной войны против западных стран, поддерживающих Украину.

В связи с серией инцидентов в Балтийском море страны НАТО в январе начали новую миссию наблюдения, целью которой является защита критически важной подводной инфраструктуры в регионе и предотвращение попыток нападения на нее.

В миссии, получившей название "Страж Балтики" ("Baltic Sentry"), задействованы фрегаты, морские патрульные самолеты, подводные лодки и беспилотники.

Глава ДГБ Литвы отметил, что ситуация в регионе остается напряженной.

"Ситуация остается напряженной и будет продолжать накаляться, если смотреть в будущее. Было бы наивно питать иллюзии, что наши беспокойные соседи успокоятся", - заявил он.

Всего с октября 2023 года в Балтийском море было повреждено не менее 11 подводных кабелей.

В странах Балтии, особенно в Латвии и Эстонии, в последнее время участились попытки ввести в заблуждение и запугать местных жителей утверждениями о том, что будет прекращена подача электроэнергии из-за произошедшей на прошлой неделе синхронизации.

"Пока, кроме дезинформации, мы ничего больше не наблюдаем, потому что она была в больших количествах, но нужно отслеживать и защищать критическую инфраструктуру, потому что мы прогнозируем, что не закончится", - сказал Яунишкис.

Он также добавил, что ДГБ Литвы представит свою ежегодную публичную оценку угроз в начале марта.

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