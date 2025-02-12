СГБ оценит высказывания прокремлевских активистов из Латвии на российской конференции об "этноциде русских"

Служба государственной безопасности (СГБ) оценивает высказывания латвийских прокремлевских активистов, в том числе уже находящихся в розыске, на организованной в России конференции, сообщили агентству LETA в службе.

Бывший главный редактор кремлевского пропагандистского проекта "Sputnik Литва" Марат Касем в социальной сети X написал, что на минувшей неделе в Москве прошла большая псевдонаучная конференция "Этноцид русских в странах Балтии", организованная "Институтом стран СНГ".

В этом мероприятии приняли участие прокремлевские активисты из Латвии: бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, блогер Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, а также Сергей Васильев, Александр Гапоненко, Вадим Алексеев (Авва) и другие.

Активисты обсуждали то, как они планируют оккупировать Латвию и как русские запретят всем говорить на латышском языке, отметил Касем.

В СГБ отметили, что в отношении большинства из них - Панкратова, Самуля, Мамыкина, Вадима Алексеева (Аввы) и Сергея Васильева - служба уже начала уголовные процессы за оправдание и прославление военных преступлений России и других преступлений. Эти лица были объявлены в розыск, чтобы их можно было привлечь к предусмотренной законом ответственности.

Служба была проинформирована о конкретной конференции в России, и на данный момент оценивает заявления в соответствии со своей компетенцией. По мнению СГБ, данная конференция должна быть оценена как российская мера информационного влияния с целью посеять страх и чувство ненадежности в латвийском обществе, а также дискредитировать страны Балтии и НАТО в российском обществе.

Кроме того, в СГБ отметили, что служба постоянно получает информацию о деятельности прокремлевских активистов, направленной против интересов национальной безопасности Латвии.

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