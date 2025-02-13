СГБ задержала прокремлевского активиста Гапоненко за высказывания, направленные против безопасности Латвии

Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг задержала прокремлевского активиста Александра Гапоненко, согласно фотографии, опубликованной СГБ в "X", сообщает агентство LETA.
Не называя имени, СГБ сообщила агентству LETA, что прокремлевский активист задержан в связи с высказываниями, сделанными на публичной дискуссии в Москве, которые направлены против национальной безопасности Латвии.
LETA пыталась связаться с Гапоненко, но его телефон отключен.
4 февраля в Москве прокремлевская организация "Институт стран СНГ" провела публичную дискуссию под названием "Этноцид российских соотечественников в странах Балтии". В ходе обсуждения звучали дезинформационные нарративы, соответствующие интересам России, а среди участников было несколько граждан Латвии.
В мероприятии участвовали прокремлевские активисты — находящийся в розыске бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.
Оценив заявления, сделанные на конференции, СГБ возбудила уголовный процесс по подозрению в совершении преступлений, указанных в статьях 81.1 и 78 Уголовного закона, — содействие деятельности России против Латвии и разжигание национальной розни и вражды.
В четверг СГБ задержала одного из участников публичной дискуссии — многолетнего прокремлевского активиста. По месту жительства задержанного были проведены процессуальные действия. СГБ сообщит дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с процессуальным порядком.
СГБ напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.