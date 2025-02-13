СГБ задержала прокремлевского активиста Гапоненко за высказывания, направленные против безопасности Латвии

Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг задержала прокремлевского активиста Александра Гапоненко, согласно фотографии, опубликованной СГБ в "X", сообщает агентство LETA.

VDD 13. februārī ir aizturējis zināmu prokremlisko aktīvistu saistībā ar publiskā diskusijā Maskavā paustiem izteikumiem, kas vērsti pret Latvijas nacionālo drošību. Vairāk: https://t.co/XuJJdUyFIY pic.twitter.com/tO3R72QtP0 — Valsts drošības dienests (@Valsts_drosiba) February 13, 2025

Не называя имени, СГБ сообщила агентству LETA, что прокремлевский активист задержан в связи с высказываниями, сделанными на публичной дискуссии в Москве, которые направлены против национальной безопасности Латвии.

LETA пыталась связаться с Гапоненко, но его телефон отключен.

4 февраля в Москве прокремлевская организация "Институт стран СНГ" провела публичную дискуссию под названием "Этноцид российских соотечественников в странах Балтии". В ходе обсуждения звучали дезинформационные нарративы, соответствующие интересам России, а среди участников было несколько граждан Латвии.

В мероприятии участвовали прокремлевские активисты — находящийся в розыске бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.

Оценив заявления, сделанные на конференции, СГБ возбудила уголовный процесс по подозрению в совершении преступлений, указанных в статьях 81.1 и 78 Уголовного закона, — содействие деятельности России против Латвии и разжигание национальной розни и вражды.

В четверг СГБ задержала одного из участников публичной дискуссии — многолетнего прокремлевского активиста. По месту жительства задержанного были проведены процессуальные действия. СГБ сообщит дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с процессуальным порядком.

СГБ напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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