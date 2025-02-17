ФОТО. Посмотрели "Во все тяжкие" и вложили миллион. В Эстонии власти собираются снести наркоферму

"Государство было бы радо, если бы какой-нибудь пьяница поджег это место", — говорит бывший производитель каннабиса, построивший двухэтажную подземную ферму в лесах Эстонии. Никакого применения зданию, в которое якобы был вложен миллион евро, найти не удается, пишет Rus.Delfi.ee .

Комплекс был построен в октябре 2022 года, и, по словам самих производителей каннабиса, строительство обошлось почти в миллион евро. Однако ожидаемый доход от новой фермы так и не был получен, поскольку в феврале 2023 они были арестованы. В ходе обысков в подвалах было обнаружено 240 кустов каннабиса.