12 и 13 сентября сотрудники литовской полиции преследовали в окрестностях Мариямполя и Йонавы автомобили с нелегалами, ехавшими из Латвии. В результате одной из погонь погибла гражданка Индии.

По данным Пограничной службы Литвы, в 03.36 полиции сообщили, что на дороге Мариямполь- Кальвария замечен автомобиль Mazda, в котором, возможно, могут находиться нелегалы. Водитель проигнорировал требование полиции остановиться, поэтому стражи порядка начали преследование. Около 03.50 водитель потерял управление, в результате чего Mazda слетела с дороги и въехала в реку Шешупе.

В ДТП погибла нелегалка из Индии. В салоне машины находились еще три иностранца, возможно, также граждане Индии. Волительс м естра происшествия скрылся, его разыскивает полиция. По предварительным данным, нелегальные мигранты прибыли из Латвии.

12 сентября около полуночи в Йонавском районе, на въезде в Йонаву, на дороге Укмерге-Йонава полиция попыталась остановить для проверки автомобиль Opel Astra. Водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Въехав в Йонаву

преследуемый Opel вылетел с дороги, врезался в здание и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомобиля Opel, гражданин Шри-Ланки (1981 года рождения), а также 7 нелегальных мигрантов, предположительно граждан Шри-Ланки. С различными травмами их доставили в больницу. После оказания медицинской помощи нелегалов передали пограничникам. По предварительным данным, нелегальные мигранты также прибыли из Латвии.

В этом году сотрудники Пограничной службы Литвы предотвратили въезд в Литву в несанкционированные места в общей сложности 1605 нелегальных мигрантов из Беларуси, в Латвии это число уже превышает семь тысяч.

20 литовских пограничников собираются помочь Латвии, которая сталкивается с рекордными потоками мигрантов.

В этом году сотрудники Службы охраны госграницы Литвы не пропустили въезд в Литву в несанкционированных местах в общей сложности 1,6 тыс. нелегальных мигрантов из Беларуси. В 2022 году литовские пограничники развернули 11,2 тыс. таких лиц.

С 3 августа 2021 года, когда литовские пограничники получили право выдавать нелегальных мигрантов, около 20,9 тысяч из них не пустили в страну из Беларуси. Некоторые иностранцы нелегалы неоднократно предпринимали попытки въехать в Литву.

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