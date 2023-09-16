В пятницу сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Латвии задержали большую группу нелегалов из Индии, Сирии и Бангладеш. У двоих из них нашли и изъяли наркотики. Также задержаны четверо лиц, подозреваемых в организации и соучастии незаконного пересечения границы.

По данным ГПС, в пятницу утром пограничники, выполняя свои ежедневные обязанности, заметили в Аглоне два подозрительных автомобиля. В результате погони микроавтобус Ford Tranzit удалось задержать недалеко от железнодорожной станции в Аглоне.

При задержании пограничникам пришлось произвести несколько выстрелов по колесам. Задержать водителя — гражданина Индии — тоже удалось лишь после предупредительного выстрела в воздух.

Всего пограничники задержали 14 граждан Индии, 6 сирийцев и 2 гражданина Бангладеш. Также задержаны возможные соучастники, помогавшие нелегалам пробраться в Латвию: граждане Индии, Испании и Пакистана.

Второй автомобиль — Marcedes Benz — задержали при содействии Госполиции на дороге Прейли — Ливани. Во время обыска у гражданина Индии и гражданина Испании обнаружили гашиш и марихуану.

Согласно регламенту, всех нарушителей вернули в страну, откуда они нелегально прибыли в Латвию.

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