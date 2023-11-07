Полицейские решили остановить машину, чтобы убедиться, что с водителем все в порядке. За рулем оказалась женщина, от которой исходил сильный запах алкоголя, а капот автомобиля был перепачкан рвотой. Женщина рассказала, что хотела помочь другу и отвезти его домой. Оба они были настолько пьяны, что таксист их везти отказался.
На место происшествия была вызвана Госполиция. Тест показал в организме женщины 2,11 промилле алкоголя.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь