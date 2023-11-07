В воскресенье, 5 ноября, примерно в 2:30 ночи, патрулируя в районе Тейки, сотрудники Видземского управления полиции самоуправления Риги заметили каршеринговый автомобиль Bolt Drive, водитель которого странно действовал за рулем — неоднократно включал и выключал дальний свет, а также при пересечении перекрестка задел тротуар.

Полицейские решили остановить машину, чтобы убедиться, что с водителем все в порядке. За рулем оказалась женщина, от которой исходил сильный запах алкоголя, а капот автомобиля был перепачкан рвотой. Женщина рассказала, что хотела помочь другу и отвезти его домой. Оба они были настолько пьяны, что таксист их везти отказался.

На место происшествия была вызвана Госполиция. Тест показал в организме женщины 2,11 промилле алкоголя.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность.

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