Установлено, что женщина приобрела это вещество и, возможно, взяла с собой. Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086785 или 110. Также можно отправлять фотографии с координатами на мейл: meklesana@riga.vp.gov.lv.
Напомним, 1 ноября Анна Янсоне и ее маленькая дочка Луиза пропали 1 ноября, в последний раз их видели на улице Петерсалас в Риге. Известно, что женщина взяла на прокат машину и уехала в неизвестном направлении. На следующий день арендованную машину нашли в лесном массиве в волости Валгундес, в салоне авто обнаружили тело ребенка без признаков жизни.
Поиски женщины ведутся при активном участии полиции, земессаргов, волонтеров и водолазов.
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