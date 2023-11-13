В связи с поисками пропавшей без Анны Янсоне (1989 г.р.) полиция обращается к жителям Латвии, которые собираются или уже были в окрестностях Большой Кемерской болотной тропы (возле шоссе P101, между Лиепайским и Вентспилсским шоссе), обратить внимание на то, не находили ли они в этих местах бутылку от антифриза белого цвета (емкостью 1 литр).

Установлено, что женщина приобрела это вещество и, возможно, взяла с собой. Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086785 или 110. Также можно отправлять фотографии с координатами на мейл: meklesana@riga.vp.gov.lv.

Напомним, 1 ноября Анна Янсоне и ее маленькая дочка Луиза пропали 1 ноября, в последний раз их видели на улице Петерсалас в Риге. Известно, что женщина взяла на прокат машину и уехала в неизвестном направлении. На следующий день арендованную машину нашли в лесном массиве в волости Валгундес, в салоне авто обнаружили тело ребенка без признаков жизни.

Поиски женщины ведутся при активном участии полиции, земессаргов, волонтеров и водолазов.

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