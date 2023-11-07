Уже шестой день пропавшую Анну Янсоне ищут Государственная полиция, Земессардзе, родственники, организации Bezvēsts.lv и K9 SOS. Bezvēsts.lv показала, как велся поиск в воскресенье — в лесу, на болоте, на пересеченной местности.

Как ранее сообщили в полиции, к поиску женщины на территории Валгундской волости Елгавского края планируют привлечь водолазов и дрон.

Также Госполиция призывает откликнуться людей с видеорегистраторами в автомобилях, которые 1 ноября с 11 до 17 часов ехали по дороге Р101 между Лиепайским шоссе (A9) (населенный пункт Калькис) и Вентспилским шоссе (населенный пункт Кудра).

Как сообщалось, 1 ноября Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской 2023 года рождения ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас. Получив заявление о пропаже матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиски.

2 ноября в лесном массиве в Валгундской волости был обнаружен арендованный автомобиль Toyota Corolla. В салоне автомобиля находилось тело девочки.

По факту ее смерти начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

Отец умершего младенца рассказал в соцсетях, что его супруга боролась с серьезной послеродовой депрессией, в том числе посещала врачей и принимала рецептурные препараты. Очевидно, в роковой день она покинула дом, не сообщив мужу. Какое-то время он самостоятельно пытался установить местонахождение женщины и ребенка, но безуспешно.

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