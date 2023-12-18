На борту парома Tallinki Silja одному пассажиру стало плохо, за ним прибыл спасательный вертолет. По словам сотрудников паромной компании, такие случаи редко, но случаются, пишет Iltalehti.

По данным Iltalehti, во время рейса парома Tallink Silja одному из пассажиров стало плохо, он потерял сознание. Находившийся на борту медик сразу же приступил к реанимационным действиям, пытаясь вернуть человека к жизни. Однако руководитель отдела коммуникаций парома Марика Нейд подтвердила лишь то, что пассажира забрал с парома спасательный вертолет. Более подробную информацию она дать не смогла.

По словам Нейд, Tallink Silja не собирает статистику по таким случаям. Нейд добавила, что на пароме всегда бывают случаи заболевания и какие-то другие происшествия. „Как и в маленьком городке, они могут случиться и на борту", ​​- сказала она.

Иногда людей приходится реанимировать на борту, а при необходимости даже перевозить на вертолете на материк для оказания дальнейшей помощи и лечения. Так что это не совсем редкий случай.

Как сказала Нейд, паромы оборудованы всем, что требуется для проведения реанимационных действий. Важный факт — на борту каждого судна всегда есть медицинский работник.

Пациента обычно высаживают в следующем порту или на судно отправляют спасательный вертолет, который сразу же доставляет пациента в ближайшую больницу.

Помимо этого, с паромом поддерживает связь врач с материка, а это значит, что при необходимости можно быстро получить медицинскую консультацию. „Конечно, есть еще один способ — узнать, нет ли среди пассажиров врачей", — добавила Нейд.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram