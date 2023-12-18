По данным Iltalehti, во время рейса парома Tallink Silja одному из пассажиров стало плохо, он потерял сознание. Находившийся на борту медик сразу же приступил к реанимационным действиям, пытаясь вернуть человека к жизни. Однако руководитель отдела коммуникаций парома Марика Нейд подтвердила лишь то, что пассажира забрал с парома спасательный вертолет. Более подробную информацию она дать не смогла.
По словам Нейд, Tallink Silja не собирает статистику по таким случаям. Нейд добавила, что на пароме всегда бывают случаи заболевания и какие-то другие происшествия. „Как и в маленьком городке, они могут случиться и на борту", - сказала она.
Иногда людей приходится реанимировать на борту, а при необходимости даже перевозить на вертолете на материк для оказания дальнейшей помощи и лечения. Так что это не совсем редкий случай.
Как сказала Нейд, паромы оборудованы всем, что требуется для проведения реанимационных действий. Важный факт — на борту каждого судна всегда есть медицинский работник.
Пациента обычно высаживают в следующем порту или на судно отправляют спасательный вертолет, который сразу же доставляет пациента в ближайшую больницу.
Помимо этого, с паромом поддерживает связь врач с материка, а это значит, что при необходимости можно быстро получить медицинскую консультацию. „Конечно, есть еще один способ — узнать, нет ли среди пассажиров врачей", — добавила Нейд.