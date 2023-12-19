В 2023 году в Беларуси было задержано 13 латвийцев, в России — 12. Об этом в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказала директор Отдела консульской помощи МИД Латвии Сандра Салминя-Шуке.

По ее словам, у Латвии сейчас мало возможности помогать латвийцам, оказавшимся в такой ситуации. Если эти люди будут приговорены к длительному тюремному заключению, маловероятно оказать им юридическую помощь. Например, отбыть срок наказания быстрее или на территории Латвии.

"Учитывая, что в этих странах не верховенствует право, я могу только гадать — как будут происходить эти судебные тяжбы, как эти люди будут осуждены, кто их адвокаты и судьи, которые будут принимать такие решения", — подчеркнула она.

"Конечно, мы делаем все возможное, что в наших силах, когда люди просят помощь. Но мы не можем гарантировать исход таких ситуаций", — подчеркнула дипломат и еще раз напомнила, что сейчас следует тщательно взвешивать необходимость поездок в Россию и Беларусь.

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