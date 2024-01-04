В Вилцской волости Елгавского края констатированы нападения волков на домашних животных, сообщает самоуправление.

Информация о нападении волков поступила 2 января. В нескольких дворах хищники растерзали собак. О том, что это были волки, свидетельствуют следы на снегу. На данный момент известно о четырех таких случаях.

Госслужба леса проинформирована о ситуации и будет искать решения, чтобы не допустить повторения происшествий.

Охота на волков в Латвии разрешена, но ее объемы строго ограничены. Каждый год Госслужба леса устанавливает лимиты. В прошлом охотничьем сезоне лимит был увеличен с 280 до 300. Он был достигнут еще до конца сезона.

Елгавское самоуправление считает, что нужно увеличить лимиты, чтобы прекратить нападения волков на собак и других домашних животных, а пока такое решение не принято, жителей просят тщательнее следить за животными, а охотников — охотиться интенсивнее на других животных, чтобы поддерживать в хищниках страх перед человеком. В случае, если волк в течение нескольких дней неоднократно появляется возле жилого дома, Госслужба леса советует сообщать об этом ближайшему охотничьему коллективу.

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