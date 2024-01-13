В окружном суде немецкого города Вальдсхут-Тинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия ) начался процесс над 39-летним негражданином Латвии Денисом М., который обвиняется в непредумышленном убийстве швейцарского туриста. По версии обвинения, в июне прошлого года нападавший избивал швейцарца до тех пор, пока тот не перестал шевелиться.

Как отмечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, многое в этом деле до сих пор остается загадкой. Как эти двое мужчин встретились? И прежде всего: что должно было между ними произойти, чтобы один схватил массивный кусок дерева и убил им другого? Суд над Денисом М. призван внести ясность в эти вопросы. Известно лишь, что это была случайная встреча: преступник и жертва увидели друг друга в тот вечер впервые.