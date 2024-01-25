В октябре прошлого года сотрудники Юрмальского участка полиции по "горячим следам" задержали несовершеннолетнего, который подозревался в убийстве. Следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы 24 января Госполиция передала материалы уголовного процесса в прокуратуру для начала уголовного преследования 16-летнего подростка.

Как сообщает пресс-центр Госполиции, 6 октября 2023 года, после полуночи в Юрмале, возле железнодорожной станции "Кемери" подросток 2007 г.р. вышел из поезда с не знакомым ему пассажиром и попросил на перроне сигарету. Когда мужчина отказал подозреваемому, между ними завязался конфликт, в ходе которого подросток избил свою жертву до смерти.

Получив вызов от свидетеля преступления, на место происшествия выехал экипаж Юрмальской муниципальной полиции. К тому времени подозреваемый уже скрылся.

В ходе следствия сотрудники Юрмальского участка Рижского регионального управления полиции установили личность нападавшего, а вскоре его удалось задержать.

По делу начат уголовный процесс по ст. 116 Уголовного закона Латвии. 24 января материалы дела переданы в прокуратуру. Известно, что подозреваемый находится под арестом.

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