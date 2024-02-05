Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении сотрудника Курземского регионального управления полиции, за превышение служебных полномочий с применением насилия.

По информации БВБ, полицейский превысил свои служебные полномочия, необоснованно применив насилие в отношении задержанного, находящегося в изоляторе кратковременного содержания.

Согласно латвийскому законодательству, за превышение служебных полномочий предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, или пробационного надзора, или общественных работы или денежного штрафа.

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