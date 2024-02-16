В минувшую среду сотрудники Видземского регионального управления полиции во время патрулирования на дороге Инчукалнс — Валмиера — граница Эстонии за короткий отрезок времени остановили двух водителей, существенно превысивших допустимую скорость.
В частности, 14 февраля, в 11.44 на шоссе А3 в волости Коцену был остановлен автомобиль Mercedes-Benz, ехавший в сторону Валмиеры со скоростью 151 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч.
В 12.17 на этом же участке дороги полицейские остановили Hyundai, ехавший на скорости 150 км/ч.
Согласно закону "О дорожном движении", за превышение скорости водителям грозит штраф в размере от 240 до 480 евро, а также запрет на управление транспортным средством на три года.
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