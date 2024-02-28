Foto: Valsts policija

Полиция начала уголовный процесс после того, как в одной из школ Рижского региона у одного из учеников обнаружили и изъяли марихуану. В разговоре с полицейскими подросток признался, что взял наркотики у мамы, которая выращивают марихуану на продажу.

По данным пресс-службы Госполиции, 22 февраля сотрудники правоохранительных органов, выполняя свои служебные обязанности, находились в одной из школ. Трое учеников получили от других школьников сообщения с предупреждением о том, что в учебном заведении находятся полицейские. После этого все трое встали и решили покинуть класс, не пояснив учителю свое поведение. Педагогу подобные действия показались подозрительными, о чем тут же уведомили полицейских.

Сотрудники полиции последовали за подростками в гардероб. Поведение учеников со стороны показалось им нервным и напряженным. На вопрос, имеются ли у них запрещенные вещества, они ответили отрицательно и решили вернуться в класс. Полицейские заподозрили, что школьники могли что-то спрятать в гардеробе, поэтому решили проверить гардероб, где нашли под полкой упаковку с веществом растительного происхождения, одну электронную сигарету и самодельную курительную трубку.

Подростков вызвали к социальному педагогу и во время беседы выяснилось, что подростки 2008 г.р. и 2006 г.р. курили марихуану. Третий ученик 2009 г.р. сам марихуану не курил, однако именно он принес наркотики в школу и угостил своих приятелей.

В ходе разговора школьник признался, что марихуану для своих нужд выращивает его мама. Получив эту информацию, Госполиция начала уголовный процесс. В тот же день в рамках процесса полиция провела обыски по месту жительства мальчика в Малпилсе (Сигулдский край).

В полиции сообщили, что в ходе обыска было изъято 73 грамма марихуаны, незарегистрированный газовый пистолет с 20 патронами, 16 литров жидкости неизвестного происхождения с характерным запахом алкоголя и горшок с 12 саженцами, возможно, марихуаны. Подозреваемой по делу проходит женщина 1973 г.р. К ней применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако ее доставили на экспертизу, чтобы установить в ее организме возможное присутствие наркотических веществ.

Изъятый алкоголь направлен на экспертизу. Также начат административный процесс по факту незаконного хранения газового оружия.

Также на экспертизу направлены и подростки 2008 и 2006 г.р. После заключения экспертов будет приниматься вопрос об административной ответственности. Ни один из школьников, а также женщина, у которой нашли марихуану, ранее не попадали в поле зрения органов правопорядка.

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