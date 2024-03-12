Сейчас, когда стали проясняться детали напоминающего триллер сценария заказного убийства известного и признанного, в особенности, в Японии, литовского чемпиона восточных единоборств Ремигиюса Моркявичюса, поползли слухи, будто в последние годы наемные убийцы из стран Балтии выбирают весьма своеобразную тактику своей работы.

Оказывается, за деньги киллеры обменивались заказами на выполнение той или иной "работы". Так, в последнее время в Литву все чаще приезжают готовые на все эстонцы или латвийцы; в свою очередь, литовцы пользуются немалым спросом на кровавые услуги у своих ближайших соседей в Латвии.

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