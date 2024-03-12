Оказывается, за деньги киллеры обменивались заказами на выполнение той или иной "работы". Так, в последнее время в Литву все чаще приезжают готовые на все эстонцы или латвийцы; в свою очередь, литовцы пользуются немалым спросом на кровавые услуги у своих ближайших соседей в Латвии.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь