По данным "Псковской Ленты Новостей", запрещенный груз обнаружили на МАПП "Бурачки", во время осмотра грузового автомобиля DAF, следовавшего из Латвии в Россию.
Пули марки Еld Мatch были спрятаны в кабине грузовика: в приборной панели, под коврами за сиденьями, в термокружке, в верхней одежде водителя, в боковых инструментальных ящиках кабины и на крыше кабины грузовика под спойлером-обтекателем.
Всего сотрудники таможни обнаружили и изъяли 17 пачек пуль по 100 штук в каждой.
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