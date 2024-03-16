Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного перемещения через границу РФ 1700 пуль калибра 7,62 мм.

По данным "Псковской Ленты Новостей", запрещенный груз обнаружили на МАПП "Бурачки", во время осмотра грузового автомобиля DAF, следовавшего из Латвии в Россию.

Пули марки Еld Мatch были спрятаны в кабине грузовика: в приборной панели, под коврами за сиденьями, в термокружке, в верхней одежде водителя, в боковых инструментальных ящиках кабины и на крыше кабины грузовика под спойлером-обтекателем.

Всего сотрудники таможни обнаружили и изъяли 17 пачек пуль по 100 штук в каждой.

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