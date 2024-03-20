По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувший вторник, в 15.17 на пульт дежурного поступил сигнал из волости Стопиню Ропажского края, где на объекте по переработке мусора загорелась лента измельчителя на площади 15 квадратных метров, а также покрытие крыши на площади 10 квадратных метров.
Как отмечают в ГПСС, в результате пожара пострадали три человека, которые пытались своими силами справиться с огнем. Еще до прибытия спасателей из помещений эвакуировались 50 человек.
В 16.40 пожар был ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
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