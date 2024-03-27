17 марта Госполиция зарегистрировала несколько нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем одного и того же автомобиля Ford Focus. Двумя днями позже водителю в качестве меры пресечения был избран арест, однако, как пояснили в полиции, не остались безнаказанными и пассажиры.

Как отмечают в Госполиции, 17 марта в 18.30 в Карсаве, на ул. Шосеяс 5а был остановлен автомобиль Ford Focus, которым управлял мужчина 2002 г.р. При проверке в его организме констатировали 2,4 промилле. Также у водителя не оказалось соответствующих прав на управление транспортным средством.

Видео момента задержания появилось и в социальных сетях.

Ģēniju salidojums. Ziepniekkalna robokopam būtu darbiņš. pic.twitter.com/aMGHcITlgh — Jānis Liksts (@janisliksts) March 27, 2024

Полиция начала уголовный процесс. 19 марта задержанный был отправлен под арест, а 25 марта материалы дела передали на рассмотрение в Аугшдаугавскую прокуратуру.

Стоит отметить, что административные процессы начаты и в отношении пассажиров — мужчин 1996 и 1999 г.р. — которые находились с нарушителем в машине.

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