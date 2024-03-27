По мнению адвоката Свена Силлара, арест журналиста нарушает принципы свободы слова и свободы прессы. Прокуратура с этим не согласна. Суд второй инстанции взял время на раздумье.

Baltnews.com является частью международной медиагруппы "Россия сегодня", связанной с российским правительством. Евросоюз ввел санкции как против издания "Россия сегодня", так и против ее генерального директора Дмитрия Киселева.

Об уголовном деле Бурцевой стало известно сегодня утром в Таллиннском окружном суде, где адвокат Свен Силлар ходатайствовал об освобождении ее из-под стражи.

Ранее Бурцева работала журналистом в интернет-издании Sputnik Eesti, которое из-за санкций прекратило свою деятельность в Эстонии еще в 2019 году. С прошлого года она является членом партии KOOS, один из лидеров которой — Айво Петерсон — арестован по обвинению в государственной измене.

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