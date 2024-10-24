С приходом осени и возобновлением полноценной работы Сейма продолжаются дебаты о планируемых поправках к закону об OCTA. Однf из тем - возможные изменения в полисе OCTA. Уже давно ведутся дискуссии о том, должно ли страхование OCTA включать такие риски, как повреждение транспортного средства из-за ям или иной неудовлетворительной дорожной инфраструктуры, столкновений с лесными животными или, например, прямое урегулирование ущерба - обращение за возмещением к своему страховщику.

Каждый страховщик при расчете стоимости полиса руководствуется, прежде всего, экономическими соображениями. Чем уже охват (покрытие) полиса, тем меньше рисков, за которые страховщику придется платить возмещение. Чем ниже риск, тем ниже цена полиса. Кроме того, спрос общества (в данном случае водителей) в первую очередь связан именно с ценой OCTA, поскольку это четко определенный в законе страховой продукт на одинаковых условиях для всех.

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