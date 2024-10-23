Финансовым энтузиастам и авторам видеороликов про волшебные инвестиции, с которыми можно не работать, не запрещено делиться своими советами и опытом в интернете. Но они не несут никакой ответственности за свои слова - и могут легко рассказывать о миллионах, которые якобы можно заработать на финансовых рынках. С лицензированными экспертами дело обстоит иначе. Получить от них конкретный совет – "купи то" или "продай это" – как правило, сложно или вообще невозможно. Почему?

Можно ли доверять "консультанту" из сети?

В Эстонии вопрос о роли и ответственности финансовых консультантов в социальных сетях стал актуален после краха стартапа Planet42. В этой компании большую роль в привлечении финансирования играли как раз лидеры мнений и создатели инвестиционного контента.

Planet42 основали в 2017 году эстонцы Эрик Ойя и Мартен Оргна. Компани предлагала возможность арендовать автомобиль с правом выкупа в Южной Африке и Мексике. Клиентам предлагали заплатить фиксированную ежемесячную "абонентскую плату". В августе компания заявила, что не может вернуть кредиты своим инвесторам. Это, как сообщают эстонские СМИ, привело одного из самых видных инвесторов и лидеров общественного мнения к публичному нервному срыву.

Финансовые консультации в социальных сетях становятся все популярнее и в Латвии. Недавно Delfi Bizness писал о Томасе Кралове, который рассказывал о своем богатстве и знаниях с целью продавать курсы в интернете и привлекать подписчиков к своим аккаунтам в соцсетях.

Однако, заботясь о собственных средствах, важно помнить, что разговоры об инвестировании в интернете вовсе не означают, что говорящий следует собственным советам или знает, что делает. Некоторые из них только поначалу звучат убедительно. Так, в случае с Planet42 Яак Росааре, переживший нервный срыв, признался, что, хотя он и учит других диверсификации, сам он вложил в предприятие более 5%. Другим он этого делать не советует.

Поэтому Delfi Bizness решил выяснить, чем консультант в социальных сетях отличается от лицензированного банковского эксперта.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !