Рост средней зарплаты в Латвии в третьем квартале оказался неожиданно большим, отмечают эксперты. Хотя во многих отраслях количество работающих сократилось, поскольку предприятия стали более осторожно смотреть в будущее. Похоже, ситуация улучшается и снова разворачивается в пользу работников. Покупательная способность населения также постепенно восстанавливается.