Рост средней зарплаты в Латвии в третьем квартале оказался неожиданно большим, отмечают эксперты. Хотя во многих отраслях количество работающих сократилось, поскольку предприятия стали более осторожно смотреть в будущее. Похоже, ситуация улучшается и снова разворачивается в пользу работников. Покупательная способность населения также постепенно восстанавливается.
По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в третьем квартале 2024 года средняя зарплата за полный рабочий день в Латвии до уплаты налогов составила 1703 евро.
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