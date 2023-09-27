Латвийская национальная авиакомпания airBaltic прогнозирует, что уже в этом году проблема с нехваткой двигателей будет решена. Это значит, что самолетам больше не придется простаивать в ангарах и их смогут использовать для полетов. Однако, в следующем году снова может появиться их "небольшой дефицит".

Delfi Bizness уже сообщал, что авиакомпания airBaltic длительное время не может использовать часть самолетов, так как двигатели не прошли необходимое техобслуживание. Причина в том, что компания Pratt&Whitney, которая производит двигатели и проводит их техобслуживание, не может своевременно выполнить работы. В итоге с проблемой нехватки двигателей столкнулись и другие авиакомпании.

Cейчас ситуация нормализуется, однако в следующем году снова придется на короткий срок арендовать от трех до шести самолетов с экипажем.





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