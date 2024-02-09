Арендаторы "Дома с котами", в котором недавно произошел пожар, смогут вернуться в незатронутые огнем части здания на следующей неделе. Размер убытков AS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) смогут подсчитать после того, когда свою работу закончат эксперты, сообщил агентству LETA председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевич.

VNĪ работает над тем, чтобы в непострадавшую часть здания как можно быстрее могли вернуться арендаторы. В частности, устраняется физический ущерб, нанесенный пожаром: заделываются сгоревшие или поврежденные участки, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь здания, восстанавливается тепло- и водоснабжение, подключается электричество в тех частях здания, где это возможно. Помещения также проветриваются.

В настоящее время здание закрыто. Получено заключение Государственного строительного контроля (BVKB) о том, что не затронутая пожаром часть здания может использоваться, в то время как наиболее пострадавшая часть не может использоваться, она ограждена.

VNĪ поддерживает регулярный контакт с арендаторами, предлагая при необходимости временные помещения и позволяя людям забрать свои вещи в сопровождении управляющего.

VNĪ заключила 27 договоров на аренду помещений на улице Мейстару 10. Гришкевич пояснил, что арендаторы очень разные: это представители государственного и частного сектора, общественные организации, небольшие компании и другие.

В пострадавшей от пожара зоне находятся 12 помещений арендаторов, но степень ущерба различна. Визуальный осмотр показал, что наибольший ущерб нанесен правой стороне здания на первом этаже, помещениям, используемым рестораном Duvel's Gastro Pub и выше. Эта зона не пригодна для эксплуатации и оцеплена.

В настоящее время VNĪ организует строительные экспертизы, чтобы определить объем работ, необходимых для восстановления здания и помещений. Оценить стоимость восстановления можно будет после того, как эксперты завершат свою работу.

Здание на улице Мейстару 10, включено в основной портфель VNĪ, его планировалось и дальше использовать в качестве офисного здания. Гршкевич подчеркнул, что здание застраховано. Вместе с представителями страховой компании VNĪ зафиксировала ущерб и подала заявление на получение страхового возмещения.

Причина пожара выясняется.

Как сообщалось, возгорание произошло 30 января днем. Прибывшие на место происшествия спасители констатировали пожар и сильное задымление. К спасательным работам подключены около 30 сотрудников ГПСС, восемь автоцистерн и две автолестницы.

В 14.04 пожарные локализовали пожар, который охватил 262 квадратных метра площади на всех этажах здания, фасаде и во дворе.

На первом этаже здания выгорело 25 квадратных метра площади, на втором — 100, на третьем — 10, на четвертом — 3, на пятом — 4, на шестом — 3 квадратных метра, а на чердаке и фасаде — 2 и 90 квадратных метров соответственно. Огонь также распространился на площади 25 квадратных метров со стороны двора.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!