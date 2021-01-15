Новый тренд среди нечестных чиновников — самим возвращать незаконные деньги до того, как к расследованию подключится прокуратура. Если постараться, в казну потекут миллионы. Главный госконтролер Элита Круминя в передаче "Действующие лица" LR-4 отчиталась за восемь лет работы, ответив на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

19 января истекает срок полномочий Элиты Крумини, которая провела на посту главы Госконтроля восемь лет. Покидает службу чиновница с тяжелой душой — в интервью она не скрывала возмущения, как скоропалительно и без учета профессиональных качеств выбирали нового главного аудитора страны. Она убеждена, что выбор этот — политический. (Подробности — здесь.)

Мега-ревизии и личная ответственность чиновников



Сама Элита Круминя считает, что за два срока полномочий сделала все, что обещала перед выборами: запустила системные ревизии целых отраслей и институций, добилась привлечения к ответственности чиновников по итогам ревизий и организовала регулярные аудиты самоуправлений раз в три года.

Мега-ревизии. Мы обещали делать большие системные ревизии, а не отдельные точечные проверки. Например, с помощью международных экспертов оценили работу правовой системы по расследованию крупных экономических и финансовых преступлений, по которым Латвия очень тормозила. Разобрались, что не так в системе опеки над детьми. Наша задача — всколыхнуть застоявшуюся систему и дать рекомендации. В год — около 500 разных. А потом следим за внедрением наших советов.

Дам лишь несколько наглядных примеров. Государство тратило миллионы на закупку у монополиста услуг транспортных средств для Службы неотложной медицинской помощи. Если бы государство само купило на эти деньги транспорт, в системе здравоохранения сэкономили бы огромные суммы…

Мы озадачились тем, как наши министерства и самоуправления любят гонять людей по кабинетам за разными справками и документами. Между тем большую часть этой информации чиновники могут сами получать в разных базах данных. Например, получатели пенсий по инвалидности должны были сами ставить галочки в декларации, иначе с них удерживалось больше налогов. Притом что вся информация у СГД была — так зачем же еще озадачивать этим простых людей?