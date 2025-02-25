На протяжении многих поколений жители Саммервилля, штат Южная Каролина, видят в небе то, что не поддается объяснению. По крайней мере, до сих пор никто не придумал убедительного и поддающегося проверке объяснения, так что все ясно — это призраки! Шары света в воздухе — это не что иное, как фонарь, который несет призрак женщины, сбитой поездом в том месте, где когда-то проходила железная дорога. Но у Сьюзан Хогг из Геологической службы США есть более рациональное и приземленное объяснение, сообщает Smithsonian Magazine.