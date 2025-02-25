На протяжении многих поколений жители Саммервилля, штат Южная Каролина, видят в небе то, что не поддается объяснению. По крайней мере, до сих пор никто не придумал убедительного и поддающегося проверке объяснения, так что все ясно — это призраки! Шары света в воздухе — это не что иное, как фонарь, который несет призрак женщины, сбитой поездом в том месте, где когда-то проходила железная дорога. Но у Сьюзан Хогг из Геологической службы США есть более рациональное и приземленное объяснение, сообщает Smithsonian Magazine.
Сейсмолог Геологической службы США Сьюзан Хогг изучила эти рассказы очевидцев и — сюрприз! — она считает, что очевидцы наблюдают не душу сбитой поездом женщины, бродящей ночью с фонарем в руках. Но даже ее научное объяснение удовлетворяет не всех исследователей.
Сейсмолог объясняет эти оптические явления так называемыми огнями землетрясений — оптическим феноменом, который может появляться в сейсмически активных регионах до, во время и после подземных толчков.
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