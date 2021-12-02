Слушай Delfi. В Риге дорожают квартиры, на Тейке открылся новый Lidl, в столице — желтое предупреждение

Несмотря на пандемию коронавируса, в Риге дорожают квартиры в советских серийных проектах. Компания розничной торговли Lidl Latvija открыла крупнейший в Латвии магазин Lidl в Риге. Магазин с торговой площадью более 1500 квадратных метров будет работать в "зеленом" режиме, то есть для лиц с ковид-сертификатами. Пьяный водитель сбил в Риге ребенка, виновника успел задержать отец девочки. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 2 декабря.

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За минувшие сутки скончались 19 пациентов с Covid-19. Вчера коронавирус подтвердился у 712 жителей страны. Всего за минувшие сутки было сделано 11014 тестов, доля позитивных результатов — 6,5%. Из выявленных вчера зараженных 423 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 289 человек прошли вакцинацию.



В Риге дорожают квартиры в советских серийных проектах. Несмотря на пандемию, рынок недвижимости в этом году довольно динамичен, заключается около 800 сделок в месяц. Больше всего сделок неизменно происходит в сегменте серийных квартир, где цены выросли на 10%.

Представитель компании по недвижимости Arco Real Estate Марис Лаукалейс отметил, что наиболее востребованы трех- и четырехкомнатные квартиры в домах советской застройки площадью от 60 до 80 квадратных метров, где один квадратный метр стоит в среднем 900 евро.



На Тейке открылся двухэтажный магазин Lidl. Компания розничной торговли Lidl Latvija открыла крупнейший в Латвии магазин Lidl в Риге. Магазин на улице Бривибас гатве, 254 с торговой площадью более 1500 квадратных метров будет работать в "зеленом" режиме, то есть для лиц с ковид-сертификатами.

В новый магазин Lidl на Тейке вложено около восьми миллионов евро. На первом этаже частично расположена парковка, а сам магазин — на втором этаже. С открытием нового магазина в Латвии будет 16 магазинов розничной сети. При строительстве магазина была благоустроена и озеленена бывшая производственная территория.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственную проверку закупки быстрых антиген-тестов на Covid-19.

Ранее сообщалось, что компания Ekspress laboratorija, которая должна была доставить в Латвию первую партию комплектов для самотестирования на антиген Covid-19, а также еще один претендент отказались от заключения договора.

Ekspress laboratorija была выбрана для доставки первой партии антигенных тестов по самой низкой цене и минимальным срокам доставки. Однако компания в последний момент расторгла контракт на сумму около трех миллионов евро.

По имеющейся у Министерства обороны информации, заключение контракта отложено, поскольку в настоящее время в мире усилились проблемы с доставками, поэтому компании не смогут доставить груз к установленному сроку — 6 декабря.



В Риге пьяный водитель сбил ребенка, виновника успел задержать отец девочки. В Риге по вине пьяного водителя в ДТП, которое произошло в микрорайоне Даугавгрива, пострадала школьница. Задержать виновника аварии и сдать его полиции удалось отцу пострадавшей.

По словам отца, он застал водителя на местe происшествия: тот неадекватно реагировал на ситуацию, а через пять минут вообще забыл, что натворил.

По сообщению полиции, на момент совершения аварии в организме водителя констатировали 1,9 промилле. Кроме того, он управлял машиной, не имея водительских прав. По делу начат уголовный процесс.



В Великобритании за изнасилование несовершеннолетних осужден латвиец. В Великобритании суд вынес приговор 38-летнему Эрвину, который признан виновным в изнасиловании и нападениях на несовершеннолетних на сексуальной почве. За эти тяжкие преступления латвиец приговорен к 18 годам заключения.

Суд признал гражданина Латвии виновным по трем пунктам обвинения в изнасиловании, по трем пунктам обвинения в нападении на сексуальной почве на ребенка младше 13 лет, по четырем пунктам обвинения в сексуальных действиях в присутствии ребенка, за нападение на ребенка младше 13 лет и сексуальные действия с ребенком.

Прокурор Майкл Хиллман, выступая в суде, сообщил, что одну из своих жертв он шантажировал и требовал никому не сообщать о насилии. Однажды он даже приставил ей к горлу нож и угрожал убить, если та обратиться в полицию.

Преступления, за которые был осужден гражданин Латвии, были совершены им в период с 2007 по 2016 год.



В одном из кафе Рижского центрального вокзала обрушился потолок. В четверг на Рижском центральном вокзале обрушился потолок кафе в одном из тоннелей станции, из здания эвакуированы 100 человек. По информации Государственной пожарно-спасательной службы, один человек после происшествия обратился за помощью к медикам. Место происшествия огорожено, на нем работают спасатели и сотрудники других служб.

В Австрии пациенту ампутировали не ту ногу. Хирурга оштрафовали на 2700 евро. Суд города Линц в Австрии оштрафовал на 2700 евро хирурга, которая по ошибке ампутировала правую ногу пациента вместо левой, причем ошибка вскрылась лишь через два дня. Вдове пациента, который скончался до суда, также присудили компенсацию в размере 5000 евро.

82-летний мужчина поступил в больницу города Фрайштадт в мае этого года. Ему должны были провести ампутацию левой ноги, однако хирург по какой-то причине пометила правую ногу и успешно провела операцию. Ошибка вскрылась лишь через два дня во время перевязки, и пациенту сообщили, что ему предстоит еще одна ампутация.

Тогда руководство больницы заявило, что инцидент произошел "по стечению неблагоприятных обстоятельств", а главврач принес публичные извинения.



Saxo Bank предсказал холодную войну и жизнь до 115 лет. "Грядет революция!" — в этих двух словах сформулирована суть новой подборки "шокирующих прогнозов", которые в конце каждого года публикует датский Saxo Bank. Эксперты инвестбанка полагают, что в мировой экономике и обществе в целом "растет напряжение", справиться с которым нынешняя система не способна. А это значит, что революция не возможна, а неизбежна, вопрос только в том, "когда и как она произойдет".

Под революцией аналитики Saxo Bank понимают не свержение правительства той или иной страны, а масштабные перемены во всем мире, отказ от прежних парадигм и "моменты, подобные озарению, которые вызывают изменения в мышлении и поведении".

Авторы прогноза Saxo Bank предупреждают, что их предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов, а касаются в первую очередь маловероятных событий, но возможность их воплощения в жизнь не стоит недооценивать. Самые разрушительные события всегда оказываются наиболее неожиданными, подчеркивается в обзоре.

К числу важнейших потрясений 2022 года эксперты Saxo Bank относят, в частности, начало новой холодной войны и массовой гонки гиперзвуковых вооружений, в которой главными соперниками станут США и Китай, но присоединятся и другие игроки, располагающие передовыми военными технологиями, в том числе Россия, Индия, Израиль и Евросоюз.

Уже в будущем году ученым удастся добиться крупного прорыва в деле продления жизни людей и повышения ее качества. Согласно прогнозу, люди смогут жить дольше в среднем на 25 лет, но столь "колоссальная победа" станет и новой проблемой: открытия ученых откроют дорогу "этическим, экологическим и финансовым кризисам невиданных ранее масштабов".



В столице объявлено желтое предупреждение. В первой половине четверга в Риге ожидается ледяной дождь, в результате которого сильно обледенеют дороги, провода и ветки деревьев. Учитывая прогнозы, в Риге объявлено желтое предупреждение. Синоптики прогнозируют, что в четверг на западе страны и местами в центральных районах Латвии ожидается сильный снег. Со второй половины ночи до раннего обеда толщина снежного покрова достигнет 10-14 сантиметров. Снег в Латвии прекратится только после обеда в пятницу.