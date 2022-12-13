500 или 620? Граждан РФ могут лишить ВНЖ, если они не подтвердят доходы. Что это значит?

С 1 сентября 2023 года граждане России — бывшие неграждане йс постоянным видом на жительство в Латвии, чтобы не потерять этот статус, должны пройти регистрацию, предоставить документ о владении госязыком на категорию А2 и подтвердить, что у них есть регулярные доходы. Портал Delfi попросил Управление по делам гражданства и миграции ответить на вопросы, связанные именно с подтверждением регулярных доходов.

Какими должны быть ежемесячные доходы гражданина России в Латвии? Звучали две суммы — 500 евро и 620 евро. Какая сумма правильная? Это сумма — брутто или нетто?

Доходы должны соответствовать установленному уровню минимальной зарплаты в Латвии (брутто — то есть, "грязными", до вычета налогов). Или же, если гражданин России получает латвийскую пенсию, она может быть любого размера.

Сейчас минимальная зарплата в Латвии — 500 евро. Планируется, что с 1 января 2023 года она будет повышена до 620 евро. Соответствующий закон принял Сейм и уже провозгласил президент. Однако правительство еще должно принять Правила Кабинета министров, чтобы этот закон заработал — и минимальная зарплата была повышена с 1 января на практике. Это решение должно быть принято в течение декабря.

Если гражданин России получает латвийскую пенсию ниже размера минимальной зарплаты (вероятно, 620 евро), то ему нужно доказывать, что есть еще доходы? Например, гражданин России получает пенсию в 350 евро. Этого достаточно?