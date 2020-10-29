Covid-больницы и свободные койки. Латвийская медицина переходит в особый режим

Стремительный рост количества случаев заражения Covid-19 заставил латвийскую систему здравоохранения перейти в особый режим работы. Delfi обобщает информацию о том, как это будет выглядеть.

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В Латвии появятся специальные ковид-больницы. Что это такое?

Сейчас все больницы, оказывающие неотложную помощь, создают отделения для пациентов с Covid-19, а следующим шагом будут отдельные больницы. Однако сначала следует понять имеются ли у этих медучреждений подходящая инфраструктура, возможности диагностики и человеческие ресурсы, сообщили в Минздраве.

На данный момент между Службой неотложной медицинской помощи и конкретными больницами идут переговоры. Ранее о возможности создания отделений для больных Covid-19 сообщили представители Талсинского филиала Северокурземской региональной больницы и Гулбенской больницы.

Планируется, что специальные больницы для пациентов с Covid-19 появятся в ближайшие недели.

Пациенты с коронавирусом смогут получать определенные медицинские услуги в конкретных амбулаторных учреждениях. Достигнута договоренность, что конкретные амбулаторные учреждения установят перечень услуг, на которые жители с Covid-19 смогут записаться в определенное время. В понедельник список этих медицинских учреждений будет опубликован на сайте Национальной службы здравоохранения.

По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки в Латвии было госпитализировано 35 пациентов с Covid-19. В настоящий момент в больницах находятся 197 человек с коронавирусом, в том числе 8 пациентов в тяжелом состоянии. Больше всего их в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Там занято 60% койкомест, предназначенных для пациентов с Covid-19.

Ежедневно довольно большое количество пациентов выздоравливают и переходят на лечение из дома. Часть пациентов, которые еще инфицированы, но у которых нет симптомов, кареты скорой помощи отвозят домой, где пациенты продолжают амбулаторное лечение, соблюдая карантин.

Как теперь быть людям с другими заболеваниями?

В отличие от весны, когда конкретные медицинские услуги были на время приостановлены централизованно, теперь больницам разрешено самим ограничивать услуги. В Минздраве указывают, что сами больницы определенно лучше знают, какие услуги можно ограничить или немного уменьшить поток пациентов. Однако, в случае необходимости может быть введен и единый подход.

С пятницы региональные и университетские больницы должны держать свободными 15% коек, чтобы обеспечить прием острых пациентов с любыми заболеваниями

Что происходит с врачами?



За последние семь дней Covid-19 обнаружен у 116 работников системы здравоохранения. Среди них 19 врачей, 54 медсестры, четыре помощника врача и 17 помощников медсестер. Еще 22 человека напрямую не связаны с уходом за пациентами.

