Covid-больницы и свободные койки. Латвийская медицина переходит в особый режим

Стремительный рост количества случаев заражения Covid-19 заставил латвийскую систему здравоохранения перейти в особый режим работы. Delfi обобщает информацию о том, как это будет выглядеть.
В Латвии появятся специальные ковид-больницы. Что это такое?
Сейчас все больницы, оказывающие неотложную помощь, создают отделения для пациентов с Covid-19, а следующим шагом будут отдельные больницы. Однако сначала следует понять имеются ли у этих медучреждений подходящая инфраструктура, возможности диагностики и человеческие ресурсы, сообщили в Минздраве.
- На данный момент между Службой неотложной медицинской помощи и конкретными больницами идут переговоры. Ранее о возможности создания отделений для больных Covid-19 сообщили представители Талсинского филиала Северокурземской региональной больницы и Гулбенской больницы.
- Планируется, что специальные больницы для пациентов с Covid-19 появятся в ближайшие недели.
- Пациенты с коронавирусом смогут получать определенные медицинские услуги в конкретных амбулаторных учреждениях. Достигнута договоренность, что конкретные амбулаторные учреждения установят перечень услуг, на которые жители с Covid-19 смогут записаться в определенное время. В понедельник список этих медицинских учреждений будет опубликован на сайте Национальной службы здравоохранения.
- По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки в Латвии было госпитализировано 35 пациентов с Covid-19. В настоящий момент в больницах находятся 197 человек с коронавирусом, в том числе 8 пациентов в тяжелом состоянии. Больше всего их в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Там занято 60% койкомест, предназначенных для пациентов с Covid-19.
- Ежедневно довольно большое количество пациентов выздоравливают и переходят на лечение из дома. Часть пациентов, которые еще инфицированы, но у которых нет симптомов, кареты скорой помощи отвозят домой, где пациенты продолжают амбулаторное лечение, соблюдая карантин.
Как теперь быть людям с другими заболеваниями?
- В отличие от весны, когда конкретные медицинские услуги были на время приостановлены централизованно, теперь больницам разрешено самим ограничивать услуги. В Минздраве указывают, что сами больницы определенно лучше знают, какие услуги можно ограничить или немного уменьшить поток пациентов. Однако, в случае необходимости может быть введен и единый подход.
- С пятницы региональные и университетские больницы должны держать свободными 15% коек, чтобы обеспечить прием острых пациентов с любыми заболеваниями
Что происходит с врачами?
За последние семь дней Covid-19 обнаружен у 116 работников системы здравоохранения. Среди них 19 врачей, 54 медсестры, четыре помощника врача и 17 помощников медсестер. Еще 22 человека напрямую не связаны с уходом за пациентами.
- По ситуации на 29 октября Covid-19 был обнаружен у 14 работников Рижской Восточной больницы. Еще 34 человека находятся в карантине. В больнице не зафиксировано ни одной цепочки распространения.
- 28 октября Covid-19 был зафиксирован у девяти сотрудников скорой помощи, около 20 человек были на карантине.
- В больнице Саулкрасты зафиксирована вспышка Covid-19: заболели как минимум 26 человек, в том числе 10 сотрудников. Травмпункт и стационар временно закрыты, больных теперь принимают в поликлинике.
- Зафиксированы случаи, когда медработники с симптомами, похожими на Covid-19, продолжали работать. Тем не менее, непосредственно в медицинских учреждениях заразились лишь 10 человек.
- В случае кризиса с Covid-19 Латвия сможет привлечь на работу еще 250 человек с медицинским образованием — пенсионеров, студентов старших курсов и людей, которые сейчас не работают в медицинской сфере. Среди них 72 медсестры, 38 врачей, 22 сертифицированных врача, 48 помощников врача, 49 резидентов и 57 студентов.