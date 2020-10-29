Covid-больницы и свободные койки. Латвийская медицина переходит в особый режим
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Стремительный рост количества случаев заражения Covid-19 заставил латвийскую систему здравоохранения перейти в особый режим работы. Delfi обобщает информацию о том, как это будет выглядеть.

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В Латвии появятся специальные ковид-больницы. Что это такое?

Сейчас все больницы, оказывающие неотложную помощь, создают отделения для пациентов с Covid-19, а следующим шагом будут отдельные больницы. Однако сначала следует понять имеются ли у этих медучреждений подходящая инфраструктура, возможности диагностики и человеческие ресурсы, сообщили в Минздраве.

  • На данный момент между Службой неотложной медицинской помощи и конкретными больницами идут переговоры. Ранее о возможности создания отделений для больных Covid-19 сообщили представители Талсинского филиала Северокурземской региональной больницы и Гулбенской больницы.
  • Планируется, что специальные больницы для пациентов с Covid-19 появятся в ближайшие недели.
  • Пациенты с коронавирусом смогут получать определенные медицинские услуги в конкретных амбулаторных учреждениях. Достигнута договоренность, что конкретные амбулаторные учреждения установят перечень услуг, на которые жители с Covid-19 смогут записаться в определенное время. В понедельник список этих медицинских учреждений будет опубликован на сайте Национальной службы здравоохранения.
  • По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки в Латвии было госпитализировано 35 пациентов с Covid-19. В настоящий момент в больницах находятся 197 человек с коронавирусом, в том числе 8 пациентов в тяжелом состоянии. Больше всего их в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Там занято 60% койкомест, предназначенных для пациентов с Covid-19.
  • Ежедневно довольно большое количество пациентов выздоравливают и переходят на лечение из дома. Часть пациентов, которые еще инфицированы, но у которых нет симптомов, кареты скорой помощи отвозят домой, где пациенты продолжают амбулаторное лечение, соблюдая карантин.

Как теперь быть людям с другими заболеваниями?

  • В отличие от весны, когда конкретные медицинские услуги были на время приостановлены централизованно, теперь больницам разрешено самим ограничивать услуги. В Минздраве указывают, что сами больницы определенно лучше знают, какие услуги можно ограничить или немного уменьшить поток пациентов. Однако, в случае необходимости может быть введен и единый подход.
  • С пятницы региональные и университетские больницы должны держать свободными 15% коек, чтобы обеспечить прием острых пациентов с любыми заболеваниями

Что происходит с врачами?


За последние семь дней Covid-19 обнаружен у 116 работников системы здравоохранения. Среди них 19 врачей, 54 медсестры, четыре помощника врача и 17 помощников медсестер. Еще 22 человека напрямую не связаны с уходом за пациентами.

  • По ситуации на 29 октября Covid-19 был обнаружен у 14 работников Рижской Восточной больницы. Еще 34 человека находятся в карантине. В больнице не зафиксировано ни одной цепочки распространения.
  • 28 октября Covid-19 был зафиксирован у девяти сотрудников скорой помощи, около 20 человек были на карантине.
  • В больнице Саулкрасты зафиксирована вспышка Covid-19: заболели как минимум 26 человек, в том числе 10 сотрудников. Травмпункт и стационар временно закрыты, больных теперь принимают в поликлинике.
  • Зафиксированы случаи, когда медработники с симптомами, похожими на Covid-19, продолжали работать. Тем не менее, непосредственно в медицинских учреждениях заразились лишь 10 человек.
  • В случае кризиса с Covid-19 Латвия сможет привлечь на работу еще 250 человек с медицинским образованием — пенсионеров, студентов старших курсов и людей, которые сейчас не работают в медицинской сфере. Среди них 72 медсестры, 38 врачей, 22 сертифицированных врача, 48 помощников врача, 49 резидентов и 57 студентов.
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