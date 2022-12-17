Министры-"новички". Что надо знать об их карьерном пути, доходах и обещаниях?

Конечно, второе правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") — новое относительно: премьер — прежний, две из трех коалиционных политических сил — многолетние участники правительств. Но все же семь министров впервые вошли в состав правительства. Портал Delfi рассказывает о том, как они построили такую карьеру, можно ли их считать богатыми людьми и что сулят их назначения на министерские должности.

Лига Меньгелсоне: из Латвийской конфедерации работодателей — в министры здравоохранения

Ответа на вопрос о том, какой из партий достанется пост министра здравоохранения, и кто именно займет эту должность, в процессе переговоров о формировании правительства партии не давали очень долго. И этому есть объяснения — после двух лет пандемии должность считается "расстрельной": забот много, а рейтинг министра вечно в минусе. И хотя пандемия позади, забот меньше не стало: нужно изыскивать средства на повышение зарплат медикам, бороться с дефицитом кадров, обеспечить больницы оборудованием и гарантировать, что они смогут оплатить счета за отопление и электричество.

Один из самых "непопулярных" постов достался новой в правительстве политической силе — "Объединенному списку", который долго не называл своего кандидата. В итоге выбор пал на нейтральную фигуру и единственного теперь в правительстве министра без партбилета — главу Латвийской конфедерации работодателей Лигу Меньгелсоне 1972 года рождения.