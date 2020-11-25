Новые правила и расширение поддержки. Гид по решениям правительства для борьбы с Covid-19

Ничто не свидетельствует о том, что Covid-19 отступает, поздно вечером после заседания правительства и Совета кризисного управления, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство). Чрезвычайная ситуация, скорее всего, будет продлена, а правительство приняло ряд новых ограничений и механизмов поддержки населения. Некоторые из них должен утвердить Сейм. Delfi составил краткий путеводитель по решениям.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ограничения



Скорее всего, чрезвычайная ситуация будет продлена, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Решение о продлении, вероятно, будет рассмотрено на следующей неделе. Министр сказала, что пока сложно прогнозировать, до какого числа в Латвии будет ЧС, но зимние праздники будут тихими и в кругу семьи.

В 12 самоуправлениях в пятницу, 27 ноября, вступят в силу более строгие ограничения. Это касается Даугавпилса, а также Балдонского, Краславского, Салацгривского, Акнистского, Вараклянского, Марупского, Малпилсского, Смилтенского, Гаркалнского, Лимбажского и Саласпилского края.

Все ученики с 5 по 12 класс перейдут на удаленное обучение, будут отменены ярмарки, закрыты все культурные места, кроме библиотек, занятия спортом могут проходить только на природе. Запрещены все частные мероприятия вне одного домохозяйства, кроме похорон и отдельных крещений. В частных помещениях тоже надо соблюдать дистанцию два метра, если люди не являются членами одного домохозяйства. Общественный транспорт должен быть заполнен не более чем наполовину. Места торговли — в помещениях и вне помещений, — могут быть заполнены не более чем на 20%.

Школы



С 30 ноября, если школа хочет продолжить очное обучение, она должна обеспечить на каждого ученика три квадратных метра площади в кабинете. Учителя должны будут использовать маски для лица все время, что они находятся в школе. Это связано с тем, что по наблюдениям эпидемиологов заболеваемость Covid-19 в возрастной группе с 10 — 12 лет похожа на тенденции заболеваемости среди взрослых.

Для Риги это значит, что многие школы перейдут на удаленную учебу, так как там невозможно обеспечить три квадратных метра площади на ученика. На этот случай правительство решило ввести пособие по присмотру за ребенком, если школьник младше десяти лет вынужден учится удаленно. Родитель сможет получить лист нетрудоспособности. Это относится и к тем родителям, кто ухаживает за человеком с инвалидностью младше 18 лет, но из-за Covid-19 он не может посещать дневной центр ухода.

Что касается практических занятий в профессиональных школах, вузах и на курсах для взрослых, то в одной группе могут заниматься не более 10 человек, соблюдая дистанцию два метра.

Предприятия



На пособия за простой смогут квалифицироваться все предприятия с падением оборота независимо от отрасли. Для получения помощи снижение оборота должно составить не менее 30% по сравнению со средним оборотом в августе, сентябре и октябре этого года.

На полгода будет продлен срок поддержки предпринимателей. В 2021 году предприниматели смогут и дальше подавать заявки на продление срока уплаты налогов, а также попросить освободить от арендной платы помещения. Кроме того, на полгода дольше можно будет во время простоя платить работникам 70% от зарплаты, а не 100%.

Продлен срок, на который может быть отложена выплата основной суммы для получателей государственных кредитов, возможность переноса платежей для физических лиц в процессе неплатежеспособности, возможность установить более долгий срок для плана правовой защиты. Самоуправления в 2021 году будут иметь право установить другие сроки уплаты налога на недвижимость.