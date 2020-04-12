Социолог Арнис Кактиньш считает правильным дать денег на выживание всем

Сегодняшняя форма финансовой поддержки населения неизбежно приведет к сравнительно большому числу разного рода несправедливостей и у многих вызовет слезы, предполагает глава Центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш. В интервью порталу Delfi (полный текст — ЗДЕСЬ) социолог высказал опасение, что в ситуации, когда недовольные не могут покинуть Латвию, скопившаяся внутри агрессия и чувство горечи могут вылиться в протесты.

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На вопрос о том, не надо ли было Латвии взять пример с США и в период чрезвычайной ситуации обеспечить всех необходимой для выживания суммой Арнис Кактиньш признался, что идею базового дохода в данном случае считает скорее правильным решением: "Поддержать всех, несмотря на то, как ты жил до того, и каков твой статус в разных регистрах, чтобы была стопроцентная уверенность: у каждого есть некий минимум для пропитания и проживания. Сегодняшняя форма финансовой поддержки населения неизбежно приведет к сравнительно большому числу разного рода несправедливостей и у многих вызовет слезы".

По его мнению, если кризис будет краткосрочным, то "большинство как-то выплывет, но не все, но если проблемы затянутся, то в итоге у многих останется сильное чувство горечи и недовольства своей страной. И если в предыдущий кризис, когда границы были открыты, большинство недовольных и обиженных проголосовали чемоданами, то в данной ситуации все должны оставаться на местах — уехать нельзя технически. Значит, что градус напряжения в обществе будет расти. По законам физики мы знаем, что для поднятия давления должен быть закрытый сосуд. Это качественно другая ситуация по сравнению с прошлым кризисом".

В качестве подтверждения того, что внутренняя агрессия присутствует у многих жителей Латвии даже в некризисное время, Кактиньш приводит результаты двух исследований. В декабре 2019 года SKDS спрашивал "Допустимо ли насилие, чтобы в Латвии наступили перемены?". Примерно один из десяти опрошенных жителей Латвии с этим согласился. Другое традиционное исследование проводится каждый август. Люди отвечают на вопрос: "Как часто у вас возникает желание расстрелять всех, кто виновен в нынешней ситуации?" В прошлом году 11% сообщили, что такое чувство у них возникает часто, еще около 25% ответили, что они иногда готовы это сделать.

"Предполагаю, что сейчас этот уровень внутренней агрессии может прирасти и каким-то образом проявиться в публичной среде. В закрытом сосуде рост давления может привести ко взрыву… Если прошлый кризис разрулили в том числе и за счет того, что недовольным выстелили "скатертью дорожку", то в случае нынешней чрезвычайной ситуации большой вопрос, что произойдет с обидой и озлобленностью? Все проглотят и пойдут медитировать на солнечную лесную полянку, с соблюдением социальной дистанции, или злость начнет прорываться в публичное пространство? — задается вопросом Кактиньш. — Все тут только еще начинается".

Полный текст интервью - "Закрытый сосуд может взорваться". Социолог Арнис Кактиньш о немытых руках, теориях заговоров и доверии к власти