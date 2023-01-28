"Согласие" избрало трех сопредседателей — Ушакова, Морозова и Лочмеле

Европарламентарий Нил Ушаков, депутат Рижской думы Андрис Морозов и экс-депутат Сейма Регина Лочмеле избраны сопредседателями партии "Согласия". Военную агрессию России "не надо стесняться называть абсолютным злом", заявил на конгрессе Ушаков, подчеркнув, что Украина должна вернуть территории в границах 1991 года. В то же время он четко обозначил, что именно русскоязычные жители являются "нашими избирателями", русский язык не является ценностью только Кремля, а ценности "Согласия", опирающиеся на сближение латышей и русскоязычных, формирование единой политической нации — были и остаются неизменными уже тридцать лет.

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Главный вопрос, на который предстояло ответить "Согласию" перед началом съезда — есть ли у конгресса кворум, и соответственно, право принимать решения? В четверг, за два дня, до конгресса о выходе из "Согласия" заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и депутаты Даугавпилсской думы. В пятницу мэр Резекне и глава Резекненской партийной организации Александр Барташевич, а также главы парторганизаций Резекненского и Лудзенского краев Екатерина Иванова и Евгения Куща заявили, что проигнорируют конгресс, и призвали членов партии бойкотировать съезд. В то же время Барташевич и остальные "бунтари" — в отличие от даугавпилчан — из партии не вышли.

В начале конгресса еще действующий председатель правления "Согласия" Янис Урбанович заявил, что кворум есть, хотя участников съезда и меньше, чем планировалось. 116 делегатов вмест 171. Но большинство присутствует, и конгресс вправе принимать решения, в том числе — избирать новое руководство партии. За это проголосовали большинство присутствующих при одном голосе "против" и двух воздержавшихся.

Урбанович и Ушаков: признание ошибок, осуждение России



"Я уже скоро стану бывшим председателем", — с иронией начал выступление нынешний глава "Согласия" Янис Урбанович, анонсировав перемены в руководстве партии. В своей речи он сказал, что берет на себя ответственность за допущенные ошибки. Большую часть своей речи Урбанович посвятил заявлению об осуждении военного вторжения России в Украину, которое сделал 24 февраля 2022 года. Урбанович признал, что это заявление привело к бурным дискуссиям как среди членов партии, так и среди избирателей. Политик подчеркнул, что не мог по своим убеждениям поступить иначе, хотя своим заявлением и "прогнал избирателей", которые считают, что о России и ее могуществе можно говорить "только хорошо или ничего".

В то же время политик подчеркнул, что "Согласие" должно отстаивать интересы русскозычных латвийцев — и они должны искать решения не в Москве, а в Риге. Урбанович также призвал русскоязычных жителей проявлять больше уважения к Латвии, латышскости и проявлять уважение через знание латышского языка.

Речь Нила Ушакова началась с покаяния — он принес извинения членам и избирателям партии за неудачи "Согласия", признав, что в этом есть и часть его личной ответственности.

В своей речи Нил Ушаков назвал мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, который вышел из "Согласия" за два дня до конгресса, "хорошим другом" и поблагодарил за совместную работу в течение всех последних лет. Решение Элсксниньша объявить о выходе из "Согласия" до конгресса, Ушаков назвал честным. В то же время Ушаков критиковал мэра Резекне Александра Барташевича за половинчатость позиции, сказав, что ему следовало либо явиться на конгресс и убедить делегатов в своей правоте, претендуя на должность председателя партии, или же, как Андрей Элксниньша принять решение о выходе из "Согласия".

Перейдя к теме позиции "Согласия" в отношении военного вторжения России в Украину, Нил Ушаков перешел на русский язык, хотя до этого говорил по-латышски. "Война — это абсолютное зло. И не надо стесняться называть войну абсолютным злом", — сказал европарламентарий. Бывший мэр Риги подчеркнул, что стоит на позиция — Украина должна вернуть свои территории в границах 1991 года. Ушаков отметил, что русскоязычные жители находятся в смятении, вызванном тем, что страна, к которой они связаны родственными и культурными связями напала на Украину, что люди, начавшие эту войну говорят на их родном русском языке. Но, по словам Ушакова, нельзя позволять отдавать большую ценность — русский язык — Кремлю.

Триумвират сопредседателей и дебаты



Бывший депутат Сейма Регина Лочмеле, выдвинувшая единолично свою кандидатуру в председатели, озвучила с трибуны идею — в нынешних условиях партии нужен не один председатель, а три сопредседателя. Лочмеле назвала кандидатов — европарламентарий Нил Ушаков, депутат Рижской думы Андрис Морозов и она сама. Ранее — за неделю до конгресса — называлась иная тройка сопредседателей: Нил Ушаков, Регина Лочмеле и Янис Урбанович. Однако Урбанович предпочел не занимать руководящую должность.

Фактически в этот момент интрига, кто возглавит "Согласие" — еще до голосования — почти разрешилась. Позже свою кандидатуру в единоличные председатели партии выдвинул бывший депутат Сейма Игорь Пименов, однако было понятно, что он не станет серьезным оппонентом выдвинутому триумвирату.

Борис Цилевич в своей речи сказал, что не считает ошибкой однозначное осуждение военной агрессии России Янисом Урбановичем. Напротив это решение, по мнению Цилевича, требовало смелости. В то же время политик отметил, что военная агрессия привела к тому, что "все русское стало токсичным" и в Латвии стали звучать призывы, которые еще год назад признавались бы "откровенно расистскими".

Сергей Долгополов в своей речи отметил, что причины нынешних неудач "Согласия" кроются не только в громких событиях прошлого года и реакции на них партии. "Первый тревожный звоночек прозвучал в 2018 году, когда правящая коалиция Рижской думы с трудом взяла большинство, далее последовал раскол фракции в Рижской думе, незаконное отстранение мэра Риги от должности и наконец роспуск Рижской думы", — подчеркнул Долгополов.

И Цилевич, и Долгополов в своих речах упомянули об озвученном Нилом Ушаковым намерении политического сотрудничества с партией "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса. Оба политика не отрицали совсем возможность такого сотрудничества, но все же указали на риски. Цилевич в частности отметил, что "Латвия на первом месте" придерживается традиционалистских ценностей, включая антиваксерские и гомофобские, что не совпадает с идеологией "Согласия". Долгополов предупредил о том, что такое сотрудничество может быть как выгодным, так и опасным — и "Согласию" нужно тщательно соблюдать свои интересы.

После дебатов было объявлено голосование. Триумвират — Нил Ушаков, Андрис Морозов и Регина Лочмене — были избраны. Перед ними поставлены задача вывести партию "Согласие", впервые в истории не сумевшую преодолеть 5% на парламентских выборах, из кризиса.

Первым испытанием, как подчеркнул в начале конгресса бывший председатель Янис Урбанович, станут выборы в Европарламент 2024 года — Нилу Ушакову, вновь вставшему хоть и не единолично, но у руля партии, предстоит подтвердить свой мандат.