Вслед за улицами Чака и Бруниниеку. "Велопреобразование" ждет улицу в Пардаугаве

1 июля Комитет городского развития Рижской думы рассмотрел концепцию дизайна односторонней улицы Кристапа — "тихого" дублера перегруженной улицы Калнциема в ближней Пардаугаве. Подход — уже привычный: автомобили должны потесниться, уступив дорогу велосипедам, пешеходам и общественному транспорту. Но замысел можно реализовать, лишь кардинально преобразовав движение на сложном перекресте улиц Кристапа и Мелнсила.

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Ближняя Пардаугава — территория развития



Район улицы Кристапа — колоритный и перспективный: всего 3,5 километра от центра города, интересная историческая застройка. Совсем рядом — Калнциемский квартал, старая водонапорная башня, которая могла бы стать интересным объектом на карте города, если ей найти верное применение.

К тому же вся территория так называемой ближней Пардаугавы — от Островного моста до Вантового моста и дальше — активно развивается. Во-первых, это связано с тем, что сюда переезжают крупнейшие латвийские вузы: Рижский Технический университет обосновался на Кипсале, а Латвийский университет — в Торнякалнсе. Неподалеку — уже напротив Ботанического сада — Рижский университет Страдиня. Во-вторых, здесь появляются новые объекты недвижимости — и дорогое престижное жилье, и офисы.

Улица Кристапа проходит границей одного из самых первых микрорайонов, построенных в советских время — Агенскалнских сосен. До перекрестка с улицей Мелнсила — это "красные сосны": пятиэтажные хрущевки красноватого цвета, после — "белые сосны": более привычные глазу дома из белого кирпича.

Видение того, какой должна стать улица Кристапа, представила в своей концепции команда Архитектурного бюро Гейла — документ был рассмотрен и принят к сведению на заседании Комитета городского развития Риги. Портал Rus.delfi.lv изучил концепцию, чтобы понять — не ждет ли улицу Кристапа судьба улицы Бруниниеку?

Дизайнерский подход



Все проекты преобразований улиц и территорий в столице теперь подчинены иерархии, в которой личные автомобили стоят ниже общественного транспорта и пешеходов. Таковы уже реализованные проекты преобразования улиц Чака и Бруниниеку, а также запланированного — Привокзальной площади.

Поэтому авторы концепции предлагают так "переделать" улицу Кристапа:

организовать безопасный перекресток с улицей Мелнсила;

реорганизовать парковку вдоль улицы Кристиана, уменьшив вероятность использования территории: то есть либо "урезать" на 30-50 метров, частично перенеся ее на другую сторону улицы, либо вообще запретить;

снизить скорость транспорта;

построить велодорожки (в двух направлениях), которые будут отделены от проезжей части;

произвести перепланировку дворов, уменьшив число парковочных мест для автомашин, организовав места хранения для велосипедов;

организовать безопасные пешеходные маршруты к остановкам общественного транспорта и возвести современные остановки с навесами;

предложить идею развития территории водонапорной башни (как вариант — место для пикников, кафе, художественных пространств);

на пятачке перекрестка улиц Кристапа и Мелнсила, где сейчас торгуют овощами, создать место отдыха со скамейками, новыми зелеными насаждениями.



Авторы концепции подчеркивают, что не рассматривают в своем документе систему дорожного движения в целом и планирование маршрутов общественного транспорта как таковые, сосредотачиваясь лишь на дизайне. Тем не менее, предлагают кардинальное преобразование движения на улице Кристапа — в том числе, на оживленном перекрестке с улицей Мелнсила. Без таких нововведений реализация дизайнерского проекта просто невозможна.

Транспортные реалии

Дизайнеры предлагают 4 сценария преобразования движения на перекрестке. Первые два сценария предусматривают, что перекресток улиц Кристапа и Мелнсила будет оборудован светофорами и будет разрешен левый поворот, два — что будут нерегулируемый перекресток с "зебрами".

Предполагается, что на отрезке от улицы Баложу и улицы Мелнсила, где курсирует общественный транспорт, улица Кристапа "в разрезе" и по ходу одностороннего движения будет выглядеть так:

зеленая зона;

тротуар с навесом остановки общественного транспорта;

велополоса;

проезжая часть (по ней курсирует общественный транспорт и, вероятно, автомобили);

буферная зона (например, клумбы, отделяющие велодорожку от проезжей части)

веполоса противоположного направления;

зеленая зона;

ротуар.

За перекрестком с улице Мелнсила, где общественный транспорт уже не курсирует, разрез улицы будет выглядеть так:

зеленые насаждения;

тротуар;

автостоянки "в отдельных местах";

проезжая часть, на которой установлены элементы, замедляющие движение (те же — "лежачие полицейские");

объединенные пешеходный тротуар и велодорожка.

Foto: Rīgas dome





Что осталось за кадром концепции?

Односторонняя улица Кристапа — дублер улицы Калнциема с очень интенсивным движением: это трасса, по которой едут в направлении аэропорта и Юрмалы. На небольшой улице Кристапа автомобили двигаются только по направлению из центра в аэропорт, и часто водители используют этот путь, чтобы избежать заторов на самой улице Калнциема. На улице Мелнсила, соединяющей улицы Калнциема и Кристапа, правый поворот на улицу Калнциема запрещен. То есть, чтобы выехать на улицу Калнциема, нужно ехать по улице-дублеру Кристапа почти до Калнциемского моста. Ограничения движения на улице Кристапа в будущем почти "перекроют" этот путь.

Вторая проблема — сокращение количества парковочных мест, особенно, если мест для стоянки станет меньше во дворах. Напомним, что в Риге проблема дефицита парковочных мест во дворах микрорайонов является повсеместной. Постепенно в Риге появляются бесплатные парковки на микрорайоных улицах, где есть места для оборудования мест для стоянки, но пока это не решает проблему загруженности дворов полностью.

В тексте использованы иллюстрации Koncepta dizains Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas laukums. Rīgas pilsēta sadarbībā ar Gēla arhitektu biroju (Gehl)