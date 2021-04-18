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17-летняя рижанка перепела Цоя и собрала 110 тысяч просмотров на YouTube
ITAR TASS/Scanpix/LETA
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

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17-летняя рижанка перепела Цоя и собрала 110 тысяч просмотров на YouTube

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DELFI Showtime
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