26 февраля на обновленной арене Рижского цирка состоялось вручение Национальной кинопремии "Большой Кристап". Главный приз в номинации "Лучший игровой фильм" получил фильм Виестура Кайришса "Январь", а Карлис Арнольд Авотс был награжден в категории "Лучший актер".

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Больше всего наград "Большой Кристап" получил фильм "Январь", а также режиссер монтажа Арманд Зачс, художник по костюмам Рута Лечайте и художник-постановщик Иева Юрьяне. (Интервью Delfi с Кайришем - здесь.)

Анимационный мюзикл "Мой брачный проект" был награжден в категории "Лучший анимационный фильм", а его автор Сигне Баумане получила награды "Лучший режиссер анимационного фильма" и "Лучший художник анимационного фильма". (Подробнее об этом уникальном проекте - здесь.)

Два "Больших Кристапа" достались фильму "Сестры" (подробнее о картине - здесь.). Линда Олте получила награду за лучшую режиссуру, а Ивета Поле была награждена в категории "Лучшая актриса второго плана".

Фильм "Уголовное дело для новичков" был удостоен награды "Лучший многосерийный художественный фильм" и "Лучший сценарий".

По два "Больших Кристапа" получили также фильмы "Беспокойные умы" и "Неоновая весна". Награду как лучшие композиторы получили Платонас Буравицкис и Хуан Эрнандес, авторы саундтрека к фильму "Беспокойные умы", а награду как "Лучший актер второго плана" получил Томс Аунинс. Приз за лучшую звукорежиссуру фильма " Неоновая весна" был присужден Александру Вайчаховскису.

Награду за лучшую женскую роль получила исполнительница главной роли в фильме Матисса Кажа "Неоновая весна" Мария Луизе Мельке. Ее героиня Лайне — студентка, чья семья находится на грани распада. Лайне попадает в подпольную рейв-тусовку Риги, влюбляется в девушку и открывает свою сексуальность. (Подробнее о картине и актрисе - здесь.)

В своей благодарственной речи Мельке сказала, что давно пришло время принять закон о гражданских партнерствах. Она заявила, что было бы лицемерием с ее стороны принимать награду "Большой Кристап", так как это государственная награда, а государство отказывается защищать таких людей, как ее героиня в фильме. Мельке попросила передать награду министру культуры Наурису Пунтулису. Работа Мельке в фильме "Неоновая весна" стала ее дебютом в кино.

Лучшим полнометражным документальным фильмом был признан фильм Иевы Озолини "Моя родина", а в категории короткометражных документальных фильмов приз получил Янис Абеле с фильмом "81 метр". Классик латвийской документалистики Ивар Селецкис за фильм "Крестьяне" также был удостоен награды как "Лучший режиссер документального кино".

Триумфатором вечера стал сценарист Алвис Лапиньш, получивший бронзовую статуэтку "Большой Кристап" за "жизненный вклад". Это выдающийся мастер латвийского кино, на счету которого работы в таких фильмах, как "Незаконченный ужин", "Всё из-за этой шальной Паулины", "Не будь этой девчонки…", "Мираж", "Проделки сорванца", "Семья Зитаров" и других.

В этом году награду "Большой Кристап" получили 14 полнометражных игровых фильмов, шесть короткометражных игровых фильмов, 17 полнометражных документальных фильмов, 16 короткометражных документальных фильмов, пять многосерийных фильмов, три анимационных фильма и 19 студенческих фильмов.