Ивар Калниньш закончил свои отношения с Россией — даже не звонит друзьям, чтобы не разочаровываться. Но это не помешало россиянам "взять интервью" у латышского актера, в котором тот "обвиняет" коллегу Чулпан Хаматову в нелюбви к родине. Портал Delfi связался с Иваром Калниньшем, чтобы получить информацию о его сегодняшней жизни и позиции из первых рук.

В конце мая на стриминговой платформе Go3 запущен сериал "Ворота Риги"(Rīgas Vārti), в котором Ивар Калниньш сыграл влиятельного главу мафиозного клана, занимающегося наркоторговлей на Балтике. Проект с участием латышских актеров снимала литовская команда.

Главный герой сериала Эрик, которого играет восходящая литовская звезда Мантс Землескис, решает подняться в иерархии наркорынка, где ему нужно постоянно лавировать между правоохранительными органами и международными преступными группировками. Для Ивара Калниньша съемки в детективе — привычное дело. Он выглядит очень убедительно...

На прошлой неделе сперва в российском информационном пространстве, а затем и в латвийском начали активно распространяться слухи о том, что переехавшей после начала войны в Латвию Чулпан Хаматовой не на что жить, и она спит и видит, как поскорей вернуться на родину, где ее совершенно не ждут.

Вслед за этим появилось "интервью" с Иваром Калниньшем, который, якобы, осудил желание Чулпан вернуться в Россию. Весьма хамского содержания "цитаты" оформлены, как прямая речь Ивара. Для убедительности приведены и "слова" российской актрисы Татьяны Васильевой, которая тоже якобы настаивает, что Чулпан не место в России.

Портал Delfi связался с Чулпан Хаматовой (полное интервью — здесь) — актриса категорически опровергла приписываемые ей устремления. Родину она любит и переживает за происходящее всей душой, но думать о возвращении для нее сейчас нереально: "Сегодня единственная возможность вернуться в Россию — это перестать замечать войну и чужое горе. В лучшем случае — молчать. В худшем — тебя будут использовать. Для меня это неприемлемо никак, поэтому я точно не думаю в эту сторону". А на жизнь она вполне в состоянии заработать и в Европе, где она не только работает в театре, но и гастролирует с независимыми проектами, а также снимается в кино.

Актриса сообщила, что Ивар Калниньш уже сам связался с Алвисом Херманисом и попросил передать, что все слова, которые ему приписываются по поводу Чулпан — полная чушь.